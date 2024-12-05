Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun Kaymakamı Önder'den İSTE Rektörü Depci'ye ziyaret

        İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:52 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun Kaymakamı Önder'den İSTE Rektörü Depci'ye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'yi ziyaret etti.

        Rektörlükte gerçekleşen ziyarette Kaymakam Önder ile İSTE Rektörü Depci ilçedeki eğitim ve üniversitenin faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Depci, ziyaretinden dolayı Önder'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        İşte Narin cinayetinde iyileştirilen görüntüler!
        İşte Narin cinayetinde iyileştirilen görüntüler!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un azli oylanacak
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un azli oylanacak
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        5 yılda 4 yas
        5 yılda 4 yas
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı

        Benzer Haberler

        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Samandağ'da kadın üretici pazarı açıldı
        Samandağ'da kadın üretici pazarı açıldı
        Hatay'da engelli depremzedelere 12 akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı
        Hatay'da engelli depremzedelere 12 akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı
        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor
        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor
        Acil tıp teknisyeni, gönüllü geldiği Hatay'da depremzedelerin yüreğine doku...
        Acil tıp teknisyeni, gönüllü geldiği Hatay'da depremzedelerin yüreğine doku...
        Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi; karı- koca...
        Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi; karı- koca...