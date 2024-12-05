İskenderun Kaymakamı Önder'den İSTE Rektörü Depci'ye ziyaret

Depci, ziyaretinden dolayı Önder'e teşekkür etti.

Rektörlükte gerçekleşen ziyarette Kaymakam Önder ile İSTE Rektörü Depci ilçedeki eğitim ve üniversitenin faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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