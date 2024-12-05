İskenderun Kaymakamı Önder'den İSTE Rektörü Depci'ye ziyaret
İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'yi ziyaret etti.
İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'yi ziyaret etti.
Rektörlükte gerçekleşen ziyarette Kaymakam Önder ile İSTE Rektörü Depci ilçedeki eğitim ve üniversitenin faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Depci, ziyaretinden dolayı Önder'e teşekkür etti.
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