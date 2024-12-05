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        İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:19
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        İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, Yıldırımtepe Mahallesi'ndeki şüpheli E.B'nin adresine baskın düzenlendi.

        Şüphelinin ikametinde 31 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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