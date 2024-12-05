İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalarda, Yıldırımtepe Mahallesi'ndeki şüpheli E.B'nin adresine baskın düzenlendi.
Şüphelinin ikametinde 31 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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