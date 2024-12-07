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        Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da yapımı süren deprem konutlarını inceledi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Emlak Konut GYO tarafından yapımı devam eden deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:18
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        Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da yapımı süren deprem konutlarını inceledi
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Emlak Konut GYO tarafından yapımı devam eden deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 konutlar yerinde kentsel dönüşüm alanında şantiyeyi ziyaret etti.

        Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, yapımı tamamlanan örnek daireyi de gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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