Kaçak inşa ettiği bina depremde yıkılınca 4 yakını öldü, kendisine de dava açıldı

LALE KÖKLÜ - Hatay'da kaçak inşa ettiği 3 katlı binanın depremde yıkılması sonucu babasını, eşini ve 2 çocuğunu kaybeden sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi 4968 Sokak'taki apartmanın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılmasının ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, inşaat sırasında mevzuatın gerektirdiği önlemleri almayarak eşi ve 2 çocuğu ile babasının ölümüne sebep olduğu ifade edilen iddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesince hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

Tutuksuz sanık A.A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Binanın mimari ve statik projeleri ile zemin etüt raporunun bulunmadığı vurgulanan raporda, zemin katın çökmesi sonucu diğer iki katın üzerine oturduğu ve malzeme kalitesinin yetersiz olduğu anlatıldı.

Raporda, binayı A.A. ile depremde yaşamını yitiren babası H.A'nın inşa ettiği bildirilirken her iki kişi de "asli kusurlu" bulundu.