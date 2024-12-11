Hatay Valisi Masatlı'dan Suriyelilerin ülkesine döndüğü sınır kapılarında inceleme

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişlerinin sürdüğü Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarında incelemede bulundu.

Masatlı, Yayladağı Sınır Kapısı'na giderek buradaki çalışmalar hakkından yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Masatlı, burada da devam eden çalışmaları yerinde gördü.