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        Hatay Valisi Masatlı'dan Suriyelilerin ülkesine döndüğü sınır kapılarında inceleme

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişlerinin sürdüğü Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:47
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        Hatay Valisi Masatlı'dan Suriyelilerin ülkesine döndüğü sınır kapılarında inceleme
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişlerinin sürdüğü Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarında incelemede bulundu.

        Masatlı, Yayladağı Sınır Kapısı'na giderek buradaki çalışmalar hakkından yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Masatlı, burada da devam eden çalışmaları yerinde gördü.

        Vali Masatlı, buradaki basın mensuplarıyla selamlaştı, sınıra yakın noktada konuşlanan yardım kuruluşlarının temsilcilerini ve Suriyelilerin çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlayan Göç İdaresi Başkanlığının mobil hizmet aracındaki görevlileri ziyaret etti.

        Ayrıca Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarında Suriyelilerin geçişini takip eden basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak için AFAD tarafından gönderilen mobil tırlar da hizmete başladı.

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        Galeri

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