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        Hatay'da terör operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:08
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        Hatay'da terör operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi oldukları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.E, T.A, S.E. ve M.M'yi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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