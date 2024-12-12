Hatay'da terör operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi oldukları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.E, T.A, S.E. ve M.M'yi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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