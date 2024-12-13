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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

        Suriyeliler, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçerek ülkelerine dönüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:31 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:51
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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
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        Suriyeliler, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçerek ülkelerine dönüyor.

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

        Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak üzere kurduğu bariyer koridorunda sıraya giriyor.

        Üzeri çadır kaplı alanda sıra bekleyen Suriyeliler arasındaki kadın ve çocuklara geçiş için öncelik tanınıyor. Sırası gelenler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla sınırdan geçiş yapıyor.

        Sınır kapısında tedbir alan jandarma ekipleri, aileleriyle ülkelerine dönen Suriyeli çocuklara yakın ilgi gösteriyor.

        Ülkelerine dönen Suriyelilerden kimi ellerinde poşetlerle kimi de el arabalarında çeşitli ev eşyalarını yanlarında götürüyor. Suriyeli 7 yaşındaki Ahmed Sahbi de yanında "Esmar" adlı kedisiyle ülkesine döndü.

        Türk Kızılay ve bazı yardım kuruluşları, Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere, bölgede tedbir alan jandarma ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba dağıtıyor ve çeşitli ikramlarda bulunuyor.

        Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da Suriyelilerin çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

        - "Yıllardır görmediğim akrabalarıma kavuşacağım"

        Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sıra bekleyen Sahir Muhammed (21), gazetecilere, 10 yaşındayken sığındığı Türkiye'den memleketi Halep'e dönmek için yola koyulduğunu söyledi.

        Ülkesine dönerken Türkiye'ye de büyük minnet duyduğunu dile getiren Muhammed, şöyle konuştu:

        "10 yaşındayken geldim, çocukluğum burada geçti, Allah'a çok şükür savaş bitti. Bütün Türklere selam olsun, bizlere kapılarını açtılar, kimseye muhtaç olmadık. Bazı Arap ülkeleri kapılarını bile açmadı ama Türkiye kapılarını açtı. Suriyelilere sesleniyorum, savaş bitti, herkes ülkesine, memleketine dönsün. Artık yeter, savaş bizim çocukluğumuzu bitirdi, savaş bitince o kadar mutlu olduk ki bunu kutladık, sizler de gördünüz. Şimdi dönüyoruz, döneceğimiz günü sabırla bekledik. Yıllardır görmediğim akrabalarıma kavuşacağım, dedeme, herkese sarılacağım."

        Yaklaşık 13 yıldır Türkiye'de bulunan inşaat işçisi Ali Muhammed (31) de ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Muhammed, Türk milletini ülkelerinde her zaman misafir etmeye hazır olduklarını vurguladı.

        - Yıllar sonra babasına kavuşacak

        Suriyeli Türkmenlerden Abdulaziz Çolak (32) da 2016'da Türkiye'ye geldiğini ve Kayseri'de ikamet ettiğini bildirdi.

        Savaşın bittiğini ve artık evine dönmenin vakti geldiğini anlatan Çolak, "Memleketim Hama'ya, anneme, babama, aileme kavuşacağım, Esed gitti, artık kalmaya gerek yok, biz orayı yeniden inşa edeceğiz inşallah. Babamı yıllardır görmedim, şimdi beni sınırın öbür tarafında bekliyor. Türkiye'ye teşekkür ederim, sizleri Suriye'de ve kalbimizde misafir etmeye her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

        Yayladağı Sınır Kapısı'nda geçiş için sırasını bekleyen 38 yaşındaki Ahmet Mustafa da memleketi Lazkiye'ye gitmek üzere yola çıktığını dile getirdi.

        Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de olduğunu belirten Mustafa, "Savaş çok şükür bitti, memleketime geri dönüyorum. Ben Türkiye'den çok memnunum. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum, ona çok teşekkür ederim." dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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