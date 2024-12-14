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        Hatay'da kamyonetin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:33 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:33
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        Hatay'da kamyonetin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        E.A'nın kullandığı 34 ENK 660 plakalı kamyonet, Sanayi Mahallesi'nde geri manevra yaparken yolda yürüyen A.M'ye (84) çarptı.

        Yaralanan A.M, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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