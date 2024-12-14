Hatay'da kamyonetin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
E.A'nın kullandığı 34 ENK 660 plakalı kamyonet, Sanayi Mahallesi'nde geri manevra yaparken yolda yürüyen A.M'ye (84) çarptı.
Yaralanan A.M, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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