Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen Cengiz Sertel yakalandı.

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