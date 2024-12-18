Hatay'da aranan 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü ile aranan 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan A.F. ve E.T. ile aranan şüpheli A.Y. yakalandı.