Hatay'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Hatay'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen motosiklet ve bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

İskenderun ilçesinde polis, Ç.K. ve Z.B'yi çaldıkları 3 motosikletle bulundukları adreste yakaladı.