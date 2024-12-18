Hatay'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Hatay'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Hatay'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen motosiklet ve bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
İskenderun ilçesinde polis, Ç.K. ve Z.B'yi çaldıkları 3 motosikletle bulundukları adreste yakaladı.
Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi'nde de bir bisikletin çalınmasıyla ilgili S.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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