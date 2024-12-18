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        İskenderun'da kaynak eğitimi alacak kursiyerlere tanıtım yapıldı

        İskenderun'da kaynakçılık eğitimi alacak kursiyerlere meslekle ilgili tanıtım yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:50 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:54
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        İskenderun'da kaynak eğitimi alacak kursiyerlere tanıtım yapıldı
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        İskenderun'da kaynakçılık eğitimi alacak kursiyerlere meslekle ilgili tanıtım yapıldı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hatay Valiliği, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın (İTSO) desteğiyle "Güdümlü Proje" kapsamında kaynakçılıkla ilgili meslek edindirme kursu açıldı.

        Kaynak Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nde oluşturulan 4 laboratuvarda meslek edinmek isteyen 16-45 yaş arası 11 kursiyere, eğitim sürecinde yapılacaklar, fiziki altyapı ve makine parkuru hakkında bilgiler verildi.

        İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Tolga Depci, ilk kurs döneminde kadınların eğitim alacağını söyledi.

        Kadınların meslek edinmelerinin önemine değinen Depci, "Burada her sanayicinin ihtiyaç duyacağı şekilde kaynak eğitimleri verilecek. Bu merkezden çıkan kaynakçıların belgeleri gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında da geçerliliğini sağlamış olacak." dedi.

        Kursiyerlerden 23 yaşındaki Buse Nur Örek, baba mesleğini sürdürmek için kursa katıldığını söyledi.

        İrem Kural ise (25) kaynakçılığı öğrenmek için kursa katıldığını kaydetti.

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