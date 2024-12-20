Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen Hüseyin Musa, AA muhabirine, 2019'da geldiği Türkiye'den memleketi Şam'a gitmek üzere ayrıldığını söyledi.

- "Yeni bir hayat kuracağız, çok heyecanlıyım"

Türkiye'de kaldığı sürece Şanlıurfa'da ikamet ettiğini belirten Musa, "Çok şükür savaş bitti, Esed gitti. Türk milletine, devletine, Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederim. Annem, babam, tüm akrabalarım Şam'da. Yeni bir hayat kuracağız, çok heyecanlıyım." dedi.

Muhammed El Bekur da yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de olduklarını ve 7 kişilik ailesiyle İdlib'e döndüğünü dile getirerek, Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür etti.