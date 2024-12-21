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        Hatay'da sağlık müdürlüğüne ait konteyneri çalan şüpheli yakalandı

        Hatay'da, Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait konteyneri çalan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:39 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:39
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        Hatay'da sağlık müdürlüğüne ait konteyneri çalan şüpheli yakalandı
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        Hatay'da, Samandağ İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait konteyneri çalan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mızraklı Mahallesi'nde İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait konteynerin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, konteyneri kamyona yükleyerek götüren şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli M.Y'yi yakaladı, çalınan konteyner ise İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin kamyona yüklediği konteyneri bulunduğu bölgeden götürmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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