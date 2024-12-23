Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da gençler arasında wushu turnuvası düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde gençler arasında düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Wushu Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da gençler arasında wushu turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde gençler arasında düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Wushu Turnuvası" sona erdi.

        İskenderun Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 15-18 yaş kategorisinde 100'e yakın sporcu katıldı.

        Müsabakalar sonunda derece giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

        Ödül törenine, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu ile İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Trump'tan yeni TikTok açıklaması!
        Trump'tan yeni TikTok açıklaması!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        "G.Saray'ı kim durduracak?"
        "G.Saray'ı kim durduracak?"
        Ücretsiz konser verdi 'Kraliçe' seçildi
        Ücretsiz konser verdi 'Kraliçe' seçildi
        Heyelan riski altında kestirme yol inşası!
        Heyelan riski altında kestirme yol inşası!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        "Musk başkan olmayacak"
        "Musk başkan olmayacak"
        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı
        Burdur'da özel halk otobüsleri alev alev yandı
        "Suriye'de PKK'ya yer yok"
        "Suriye'de PKK'ya yer yok"
        Sağanak, kar ve çığ uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak, kar ve çığ uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'
        'ÖTV'de matrah güncellemesi şart'

        Benzer Haberler

        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü
        Hatay'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü
        Hatay'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Hatay'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Hatay'da yağmurda ıslanıp, üşüyen köpeğe kafe çalışanları sahip çıktı
        Hatay'da yağmurda ıslanıp, üşüyen köpeğe kafe çalışanları sahip çıktı
        İskenderun'da Noel kutlamaları başladı
        İskenderun'da Noel kutlamaları başladı
        Hatay'da Ortodoks Kilisesi'nde geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı
        Hatay'da Ortodoks Kilisesi'nde geleneksel Noel hediyeleri dağıtıldı