Hatay'da yaralı halde bulunan martı tedaviye alındı

Eroğlu, martıyı bulunduğu yerden alarak tedavisi için Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürdü.

Mustafa Eroğlu, Burnaz Sahili'nde motosikletiyle seyir halindeyken uçamayan bir martı olduğunu fark etti.

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