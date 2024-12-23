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        Hatay'da yaralı halde bulunan martı tedaviye alındı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde yaralı halde bulunan martı tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:46
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        Hatay'da yaralı halde bulunan martı tedaviye alındı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde yaralı halde bulunan martı tedaviye alındı.

        Mustafa Eroğlu, Burnaz Sahili'nde motosikletiyle seyir halindeyken uçamayan bir martı olduğunu fark etti.

        Kuşun yanına giden Eroğlu, martının kanadından yaralı olduğunu gördü.

        Eroğlu, martıyı bulunduğu yerden alarak tedavisi için Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürdü.

        Martı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

        Mustafa Eroğlu, AA muhabirine, sahilde gördüğü yaralı martıyı yetkililere götürdüğünü belirterek, "Martıyı köpekler kovalıyordu. Öldürmesinler diye yakaladım. Umarım tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacaktır." dedi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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