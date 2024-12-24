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        Belen'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:42 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:42
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        Belen'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ziya Gökalp İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya ve yol güvenliği konularında bilgilendirme yaptı.

        Ekipler, eğitimin sonunda öğrencilere boyama kitabı hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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