Belen'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya ve yol güvenliği konularında bilgilendirme yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ziya Gökalp İlkokulu'nu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.