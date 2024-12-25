Hatay'daki Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Noel dolayısıyla Meryem Ana Kilisesi'nde ayin gerçekleştirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Noel dolayısıyla Meryem Ana Kilisesi'nde ayin gerçekleştirildi.
Papaz Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, Türkçe ve Arapça ilahiler seslendirildi.
Ayine katılanlar mum yakıp dua etti.
Yumurta, Noel'in dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.
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