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        Hatay'daki Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Noel dolayısıyla Meryem Ana Kilisesi'nde ayin gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:06
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        Hatay'daki Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Noel dolayısıyla Meryem Ana Kilisesi'nde ayin gerçekleştirildi.

        Papaz Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, Türkçe ve Arapça ilahiler seslendirildi.

        Ayine katılanlar mum yakıp dua etti.

        Yumurta, Noel'in dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.​​​​​​​

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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