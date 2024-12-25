Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da hayırsever desteğiyle 24 derslikli lise yapılacak

        Hatay'ın Payas ilçesinde iş insanı Recep Atakaş'ın desteğiyle 24 derslikli lise inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da hayırsever desteğiyle 24 derslikli lise yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Payas ilçesinde iş insanı Recep Atakaş'ın desteğiyle 24 derslikli lise inşa edilecek.

        Yakacık Mahallesi'nde yapımı planlanan okulun protokolü, Vali Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Atakaş'ın katılımıyla Valilikte imzalandı.

        Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentteki çok sayıda eğitim kurumunun hasar aldığını hatırlattı.

        Yeni okulların inşasıyla hasar gören binalarda güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "Payas ilçemize anadolu lisesinin yapılmasının elzem olduğu ifade edildi. Ben de iş insanı Recep Atakaş'tan, 24 derslikli lise yapılmasını talep ettim. Sağ olsun bizi kırmadı. İmzalanan protokol, Recep Atakaş'ın şu ana kadarki 6. okulu. Öncesinde 5 okulu tamamladı."

        Masatlı, okulun inşaatının kısa sürede başlayacağını kaydetti.

        İş insanı Recep Atakaş da projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı

        Benzer Haberler

        Hatay'daki Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Hatay'daki Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
        Suriyeli Muna, kedisi Kiraz'ı da ülkesine götürdü
        Suriyeli Muna, kedisi Kiraz'ı da ülkesine götürdü
        Hatay'da St. Pierre Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Hatay'da St. Pierre Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da sis etkili oldu
        Hatay'da sis etkili oldu