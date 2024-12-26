Hatay'da kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı.
Dumlupınar Mahallesi'nde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 31 ABN 235 plakalı kamyonetle 31 EA 914 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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