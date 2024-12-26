Hatay'da 1284 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 1284 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerinde sahte içki bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1284 litre sahte içki, 11 alkol aroması, 11 alkol ölçüm kiti, 4 bin 355 sigara sarma kağıdı, 130 paket gümrük kaçağı sigara, 38 elektronik sigara, 435 cinsel içerikli ürün ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.