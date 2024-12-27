Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Soner Ç'nin kullandığı motosiklet, Erzin-Dörtyol karayolu Yeşiltepe Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, motosikletten yola savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Soner Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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