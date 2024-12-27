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        Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:34
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        Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Soner Ç'nin kullandığı motosiklet, Erzin-Dörtyol karayolu Yeşiltepe Mahallesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, motosikletten yola savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Soner Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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