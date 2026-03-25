Hatay'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir şantiyeden kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart'ta Haraparası Mahallesi'ndeki bir şantiyeden 100 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Çalışmayla kimlikleri belirlenen şüpheliler A.K, A.B. ve S.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve A.B. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

