Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor. Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor. Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen 15 yaşındaki Firaz Şabo, 9 yılın ardından memleketi Şam'a gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Vatanlarını yeniden ayağa kaldıracaklarını belirten Şabo, "Her şeyi yeniden hazırlayacağız, yeniden evimizi yapacağız. Savaş bitti, Esed kaçtı, güzel oldu. Türkiye çok güzel, burada yaşadık, burada büyüdük. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a ve herkese teşekkür ediyorum." dedi. 17 yaşındaki Selva Keyyeli ise 2018'de ülkesindeki iç savaş nedeniyle amcasıyla İdlib'den Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Yıllar sonra ülkesine, anne ve babasına kavuşacağını belirten Keyyeli, "Babamı, annemi ve kardeşlerimi 6 yıl hiç görmedim, şimdi inşallah onları göreceğim. Eğer biz gençler Suriye'yi ayağa kaldıracaksak Türkiye gibi yapalım, Türkiye'de özgürlük var ve herkesin kendi hakkı var bu, çok güzel bir şey." diye konuştu. Keyyeli, ülkesinde eğitimini tamamlayıp doktor olmayı istediğini ifade etti.