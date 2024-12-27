Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.
İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.
Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.
Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.
Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.
Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen 15 yaşındaki Firaz Şabo, 9 yılın ardından memleketi Şam'a gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Vatanlarını yeniden ayağa kaldıracaklarını belirten Şabo, "Her şeyi yeniden hazırlayacağız, yeniden evimizi yapacağız. Savaş bitti, Esed kaçtı, güzel oldu. Türkiye çok güzel, burada yaşadık, burada büyüdük. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a ve herkese teşekkür ediyorum." dedi.
17 yaşındaki Selva Keyyeli ise 2018'de ülkesindeki iç savaş nedeniyle amcasıyla İdlib'den Türkiye'ye geldiğini anlattı.
Yıllar sonra ülkesine, anne ve babasına kavuşacağını belirten Keyyeli, "Babamı, annemi ve kardeşlerimi 6 yıl hiç görmedim, şimdi inşallah onları göreceğim. Eğer biz gençler Suriye'yi ayağa kaldıracaksak Türkiye gibi yapalım, Türkiye'de özgürlük var ve herkesin kendi hakkı var bu, çok güzel bir şey." diye konuştu.
Keyyeli, ülkesinde eğitimini tamamlayıp doktor olmayı istediğini ifade etti.
Zeytindalı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş için bekleyen 10 yaşındaki Bisem Kurdi de Türkiye'den ayrılırken en çok okulunu ve sınıf arkadaşlarını özleyeceğini dile getirdi.
20 yaşındaki Hisal Hisayek ise memleketi İdlib'e 12 yıl sonra kavuşacağını söyledi.
Yeni hayatı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Hisayek, "İnşallah her şey iyi olacak, İdlib ile ilgili çok güzel şeyler duyuyoruz. Türkiye'deki dostlarımı çok seviyorum onları özleyeceğim, bizleri çok iyi ağırladılar." ifadelerini kullandı.
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