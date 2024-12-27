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        Hatay'da yoğun sis etkili oldu

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 23:56 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:04
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        Hatay'da yoğun sis etkili oldu
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

        Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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