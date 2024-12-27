Hatay'da yoğun sis etkili oldu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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