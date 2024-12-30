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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:01
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        Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
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        Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

        Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

        Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış prosedürünün hızlanmasına katkı sunuyor.

        İşlemleri tamamlanan kişiler, Suriye'ye geçiş yapıyor.

        Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

        - "İnşallah kendime yeni bir hayat kurmaya başlayacağım"

        Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen 17 yaşındaki Şadi Havran, gazetecilere 13 yıldır Türkiye'de olduğunu söyledi.

        Memleketi İdlib'e 4 kardeşiyle döndüğünü ve orada babalarının kendilerini beklediğini anlatan Havran, şöyle devam etti:

        "İnşallah kendime yeni bir hayat kurmaya başlayacağım. Türkiye'de lokantada 4 sene çalıştım, bulaşık yıkayıp garsonluk yaptım. Aynı zamanda 8 sene okula gittim, sonra Adapazarı'na yerleştim. İnşallah Allah durumumu daha iyi ederse kendime küçük bir lokanta açmak istiyorum. Türklerden, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, bize çok iyi baktılar. Ülkemde huzur var, her şey var."

        Ubade Allep (27) de 5 kişilik ailesiyle memleketi Hama'ya gittiğini dile getirdi.

        Anne ve babasını 13 yıldır görmediğini belirten Allep, "Benim 3 çocuğum oldu ve çocuklarım babaannelerini ve dedesini görmedi. Türkiye'den çok memnunuz, her zaman bizim yanımızda durdu. Savaş bitti, o yüzden Suriye'ye gidiyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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