Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gidenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen 17 yaşındaki Şadi Havran, gazetecilere 13 yıldır Türkiye'de olduğunu söyledi.

Memleketi İdlib'e 4 kardeşiyle döndüğünü ve orada babalarının kendilerini beklediğini anlatan Havran, şöyle devam etti:

"İnşallah kendime yeni bir hayat kurmaya başlayacağım. Türkiye'de lokantada 4 sene çalıştım, bulaşık yıkayıp garsonluk yaptım. Aynı zamanda 8 sene okula gittim, sonra Adapazarı'na yerleştim. İnşallah Allah durumumu daha iyi ederse kendime küçük bir lokanta açmak istiyorum. Türklerden, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, bize çok iyi baktılar. Ülkemde huzur var, her şey var."