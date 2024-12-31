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        Hatay'da depremzedeler yeni yıla konutlarında giriyor

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, yeni yılı sıcak yuvalarında karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 17:40 Güncelleme: 31.12.2024 - 18:10
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        Hatay'da depremzedeler yeni yıla konutlarında giriyor
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, yeni yılı sıcak yuvalarında karşılıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu kentte, vatandaşların yeni evlerinde güvenle oturabilmesi için yapılan binalar yükselmeye devam ediyor.

        Bu kapsamda Gülderen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarına yerleşen afetzedeler, yeni yıla sıcak yuvalarında giriyor.

        Depremzedelerden Meryem Konaç (55), AA muhabirine, depremlerin ardından eşi Abdülvahit Konaç ve 5 çocuğuyla zor günler geçirdiklerini söyledi.

        Yeni yılı sıcak yuvasında geçireceği için mutlu olduğunu anlatan Konaç, "Allah'a şükür evimiz güzel ve sıcacık ama çocuklarımız depremden sonra uzak kaldı. Eskiden yılbaşını hep beraber geçirirdik, yine de buna da şükür günlerimiz iyi geçiyor. İleride inşallah tüm çocuklarım gelir ve beraber yeni yılı geçiririz." dedi.

        Konaç, yeni yılda tüm depremzedelerin evlerine kavuşmalarını diledi.

        Evlerinde güvenle ve huzurla oturduklarını kaydeden Konaç, "Evimiz çok güzel, 3+1 ve her odası sıcacık, çok şükür eksiği de kalmadı. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve tüm devletimizden Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.

        Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarında yaşayan 56 yaşındaki Cuma Önal da evlerinde huzurla oturduklarını söyledi.

        Depremlerin ardından ilk kez evlerinde yeni yılı karşılayacaklarını anlatan Önal, "Yeni yılı yeni evimizde geçiriyoruz, Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun, 1,5 sene içerisinde şükürler olsun evi bitirdiler, herkese nasip olur inşallah." ifadelerini kullandı.

        Aysel Önal da depremlerin ardından yeni yılı sıcak yuvalarında geçireceklerini belirterek, "Önce çadırda ardından da konteynerde kaldık, sonrasında da ev çıktı. Yeni yılı evimizde geçiriyoruz, ailemizle birlikte kutlayacağız." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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