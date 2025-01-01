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        Dörtyol'da sabah namazı buluşma programı yapıldı

        Dörtyol Müftülüğünce yeni yılın ilk gününde sabah namazı buluşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:46
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        Dörtyol'da sabah namazı buluşma programı yapıldı
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        Dörtyol Müftülüğünce yeni yılın ilk gününde sabah namazı buluşma programı düzenlendi.

        Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

        Namazın ardından camiye gelen çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Dörtyol Müftüsü Kazım Ural'ın da katıldığı programda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Program sonunda müftü Ural, vatandaşlarla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri

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