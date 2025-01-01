Dörtyol'da sabah namazı buluşma programı yapıldı
Dörtyol Müftülüğünce yeni yılın ilk gününde sabah namazı buluşma programı düzenlendi.
Dörtyol Müftülüğünce yeni yılın ilk gününde sabah namazı buluşma programı düzenlendi.
Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen programda sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.
Namazın ardından camiye gelen çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Dörtyol Müftüsü Kazım Ural'ın da katıldığı programda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Program sonunda müftü Ural, vatandaşlarla sohbet etti.
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