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        Hatay'da 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Hatay'ın Payas ilçesinde 440 paket kaçak sigara ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:45
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        Hatay'da 440 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Hatay'ın Payas ilçesinde 440 paket kaçak sigara ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen motosikleti kontrol noktasında durdurdu.

        Motosiklette yapılan aramada 440 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü Ş.K'yi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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