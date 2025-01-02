Hatay'da 440 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın Payas ilçesinde 440 paket kaçak sigara ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesinde 440 paket kaçak sigara ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen motosikleti kontrol noktasında durdurdu.
Motosiklette yapılan aramada 440 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü Ş.K'yi gözaltına alındı.
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