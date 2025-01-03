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        Hatay'da tedavisi tamamlanan Akdeniz foku yavrusu Mersin'e uğurlandı

        Mersin'de sahilde bitkin halde bulunan ve Hatay'da tedavi gören Akdeniz foku yavrusu, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına salınmak üzere Mersin'e gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:32 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:32
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        Hatay'da tedavisi tamamlanan Akdeniz foku yavrusu Mersin'e uğurlandı
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        Mersin'de sahilde bitkin halde bulunan ve Hatay'da tedavi gören Akdeniz foku yavrusu, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına salınmak üzere Mersin'e gönderildi.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden (HMKÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Anamur ilçesindeki Ören kumsalında 25 Aralık 2024'te hareketsiz halde bulunan dişi Akdeniz foku yavrusu, 30 Aralık 2024'te ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok ve Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) ekiplerinin refakatinde Hatay'a getirildi.

        HMKÜ bünyesindeki tam teşekküllü Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan yaklaşık 14 kilogram ağırlığındaki Akdeniz foku yavrusu, sağlığına kavuştu.

        Tedavisinin tamamlanmasıyla Mersin sahillerindeki yaşam ortamına gönderilmesine karar verilen fok yavrusu, ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Ok'un refakatinde Mersin'e uğurlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen merkezin müdürü ve Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, merkezlerinin Akdeniz foku yavruları için uygun bir tedavi yeri olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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