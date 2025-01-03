Hatay'da tedavisi tamamlanan Akdeniz foku yavrusu Mersin'e uğurlandı

Açıklamada görüşlerine yer verilen merkezin müdürü ve Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, merkezlerinin Akdeniz foku yavruları için uygun bir tedavi yeri olduğunu kaydetti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden (HMKÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Anamur ilçesindeki Ören kumsalında 25 Aralık 2024'te hareketsiz halde bulunan dişi Akdeniz foku yavrusu, 30 Aralık 2024'te ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok ve Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) ekiplerinin refakatinde Hatay'a getirildi.

Mersin'de sahilde bitkin halde bulunan ve Hatay'da tedavi gören Akdeniz foku yavrusu, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına salınmak üzere Mersin'e gönderildi.

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