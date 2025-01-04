Samandağ'da badminton il seçmeleri yapıldı
Samandağ ilçesinde, 15 yaş altı badminton il seçmeleri gerçekleştirildi.
Samandağ ilçesinde, 15 yaş altı badminton il seçmeleri gerçekleştirildi.
Samandağ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 70 sporcu katıldı.
Badminton hakemi Sedat Turunç, turnuvada dereceye giren sporcuların, Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanacağını kaydetti.
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