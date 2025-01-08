Hatay'da bir binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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