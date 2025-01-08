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        Hatay'da bir binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:22 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:34
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        Hatay'da bir binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alsancak Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatı katındaki dairede, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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