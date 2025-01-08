Hatay'da bir binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alsancak Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatı katındaki dairede, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.