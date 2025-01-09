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        Hatay'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 21:37 Güncelleme: 09.01.2025 - 21:42
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        Hatay'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İskenderun-Adana Otoyolu'nda Ö.M'nin kullandığı 31 K 4282 plakalı otomobil, bir tıra arkadan çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi F.M, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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