Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilerle bir araya geldi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Masatlı, Kültür Sanat Çarşı'ndaki konferans salonunda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak 6 Şubat 2023'teki depremde hayatını kaybeden gazetecilere de Allah'tan rahmet diledi.

Gazeteciliğin, toplumun vicdanı olma sorumluluğunu taşıyan bir yaşam biçimi olduğunu belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Bilgiye ulaşmanın saniyelerle ölçüldüğü günümüz dünyasında doğru, tarafsız ve güvenilir haberin değeri her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir. Sizler, halkın sesi, gözleri ve kulakları olarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasında ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde kritik bir rol üstlenmektesiniz."

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki ve devamındaki depremler sonrasında, ilin yeniden ayağa kalkma sürecinde gazetecilerin rolünün büyük olduğuna değinerek, doğru ve tarafsız habercilik anlayışından taviz vermeden görevini yerine getiren gazetecilerin, bu zorlu süreçte de en önemli güçlerden biri olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının, "dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu" çerçevesinde yapılan tüm çalışmaları, günü gününe aktararak devletle insanların arasında sağlam bir köprü olduğunu dile getiren Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere 6 Şubat'tan bugüne büyük yol katettik. Devletimizin ve kadirşinas milletimizin sarsılmaz birlikteliğiyle her geçen gün daha iyi oluyoruz. Konutlardan altyapıya, eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye, kültürel varlıkların ihyasından sosyal hizmetlere, sosyal projelerden hayatın her yönünü etkileyen tüm alanlara kısacası insanımızın iyi olma haline katkı sağlayacak tüm çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Şehrimizi her yönüyle eş zamanlı olarak ayağa kaldırma heyecanı ve kararlılığı içerisinde bu zorlu sürecimizi tavizsiz yürütmekteyiz. Bunun en yakın şahidi de sizlersiniz. Devlet-millet el ele ruhuyla iyileşme sürecimizde dezenformasyona mahal vermeden ahlaki tavrın öznesi olarak sürece olumlu katkılar sunan gazetecilerimize bir kez daha gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."