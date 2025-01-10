Hatay'da depremde yaşamını yitiren gazeteciler anıldı

Cemiyet üyeleri anma programı kapsamında, depremlerde hayatını kaybeden İzzet Nazlı'nın kabrini de ziyaret etti.

Programa, depremde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük ve Demirören Haber Ajansı muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi Fatma Nazlı da katıldı.

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