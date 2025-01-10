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        Hatay'da depremde yaşamını yitiren gazeteciler anıldı

        Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:03
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        Hatay'da depremde yaşamını yitiren gazeteciler anıldı
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        Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için anma programı düzenlendi.

        Hatay Basın Cemiyeti binasında gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programa, depremde hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük ve Demirören Haber Ajansı muhabiri İzzet Nazlı'nın annesi Fatma Nazlı da katıldı.

        Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü anma günü olarak geçirdiklerini söyledi.

        Depremde hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Otuzbir, meslektaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

        Cemiyet üyeleri anma programı kapsamında, depremlerde hayatını kaybeden İzzet Nazlı'nın kabrini de ziyaret etti.

        Depremlerde kentte görev yapan gazeteciler Burak Milli, İzzet Nazlı, Erhan Yılmaz, Gökhan Aklan, Fatma Şan, Ayşe Figen Arlı, Neşet Alkan, Berkay Atay, Hasan Seid Okay ve Mehmet Tekin hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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