Hatay'da firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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