Hatayspor Cristian Atsu'yu unutmadı

Kulüpten Atsu’ya yönelik yayınlanan mesajda; “Bugün 6 Şubat felaketinde aramızdan ayrılan, değerli futbolcumuz Christian Atsu’nun doğum günü. Kendisini kaybetmenin acısını her gün kalbimizde hissediyoruz. Atsu’ya bir kez daha yüce Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz” denildi.

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