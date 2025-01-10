Hatay'da taziyeye gittikleri evin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vefat eden akrabalarının taziyesine giden 2 kişi, motosikletli ve maskeli 2 şüphelinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

Bayır Mahallesi'nde yaşamını yitiren Mahmut Yapıcı'nın ailesine taziye için giden 2 kişi, evin önünde bulundukları sırada maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan amca çocukları Mehmet Ş. ve Mehmet Ş, Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki bir otomobil de kurşun isabet etmesi sonucu hasar aldı.

- Yaralılardan birinin durumu ağır

Mahmut Yapıcı'nın torunu Hamit Yapıcı, gazetecilere, motosikletlilerin maskeli olduğunu ve ateş ettikten sonra kaçtıklarını söyledi.

Olayda yaralanan 2 kişinin akrabaları olduğunu belirten Yapıcı, "Köyden geldiler, kimseyi tanımaz etmezler, kimseyle husumetleri de yok, taziyeye gelmişlerdi." diye konuştu.

Yapıcı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrendiklerini kaydetti.