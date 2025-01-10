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        Hatay'da hafriyat kamyonunun devrildiği kaza kamerada

        Hatay'ın Defne ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:47
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        Hatay'da hafriyat kamyonunun devrildiği kaza kamerada
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        Hatay'ın Defne ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Armutlu Mahallesi'nde seyir halindeki çakıl taşı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kamyon sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, seyir halindeki kamyonun 2 kişinin yanından geçmesinin ardından devrilmesi ve kamyondaki çakıl taşlarının yola saçılması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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