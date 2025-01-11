Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Organ nakliyle hayata tutunan gençten bağışçı aileye "Vefa" ziyareti

        HALİS KALKAN - Adıyaman'da yaşayan ve wilson hastalığı nedeniyle karaciğer rahatsızlığı teşhisi konulan 26 yaşındaki Habib Sivil, Hatay'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin karaciğeriyle yaşama tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Organ nakliyle hayata tutunan gençten bağışçı aileye "Vefa" ziyareti
        ABONE OL

        HALİS KALKAN - Adıyaman'da yaşayan ve wilson hastalığı nedeniyle karaciğer rahatsızlığı teşhisi konulan 26 yaşındaki Habib Sivil, Hatay'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin karaciğeriyle yaşama tutundu.

        Kahta ilçesinde yaşayan Sivil'e, henüz 11 yaşındayken genetik wilson hastalığı (organda bakır birikmesi sonucu ortaya çıkan kalıtsal bir hastalık) teşhisi konuldu.

        Zamanla ilerleyen hastalığı siroza dönüşen Sivil, 6 ay önce Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsüne başvurarak nakil için sıra beklemeye başladı.

        Bu süreçte gördüğü tedaviler yüzünden Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümündeki lisans eğitimine 3 yıl ara vermek zorunda kalan Sivil'in hayatı, geçen yıl 1 Kasım'da telefonuna gelen aramayla değişti.

        Aramada, Hatay'da geçirdiği trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emre Bayır'ın organlarının ailesi tarafından bağışlandığı bilgisi paylaşıldı.

        Bağışlanan organlar hızlıca Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsüne ulaştırıldı.

        Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibi başarılı bir operasyonun ardından Sivil'e karaciğeri nakletti.

        Yeniden hayata tutunan Sivil, nakilden 64 gün sonra kendisini hayata bağlayan gencin ailesini ziyaret etmek için Hatay'a gitti.

        Aileyle buluşan Sivil, baba Osman Bayır'a sarılırken duygulu anlar yaşandı.

        Sivil, kendisini yeniden hayata bağlayan Emre Bayır'a kara kalemle çizdiği ve üzerine "1 bedende 2 can, emanetine gözüm gibi bakacağım kardeşim, mekanın cennet olsun." notuyla teşekkür etti.

        Sivil, tedavisinin tamamlanmasının ardından yarım bıraktığı eğitimine de başlamak için gün sayıyor.

        - "Yeni ailemle tanıştım"

        Kendine can olan Bayır'ın mezarını da ziyaret eden Sivil, AA muhabirine, ameliyattan çıktığı ilk anda kendisine hayat veren kişinin kim olduğu öğrenmek istediğini anlattı.

        Daha sonra karaciğeri nakledilen gencin ailesini ziyaret etmek için iyileşmeyi beklediğini belirten Sivil, şöyle devam etti:

        "O kişinin mezarında Fatiha okuyup ailesi ile tanışmayı çok istemiştim. Servisten çıktıktan hemen sonra aileyle iletişime geçtik, şimdi de Hatay'a geldim ve onun kabrini ziyaret ederek duamı ettim. Yeni ailemle de tanıştım, onlardan binlerce kez Allah razı olsun. Yeni karaciğerim ve yeni ailemin sayesinde en kısa zamanda üniversiteye döneceğim, kaldığım yerden eğitimime devam edeceğim. Elime fırçamı alıp sanatıma icra edeceğim."

        - "Toprak olacağına can olsun"

        Sivil'e oğlunun karaciğerini bağışlayan Osman Bayır da oğlunun diğer insanlara hayat olmasının acısını hafiflettiğini söyledi.

        Oğlunun şu ana kadar Sivil ile birlikte 2 kişiye can olduğunu belirten Bayır, şunları kaydetti:

        "Şu an dünyanın en zengin insanı benim, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 2 kişiye can verdik. Onlar da devamlı arayıp soruyor şu anda Habib yanımda, manevi değil hakiki oğlum oldu. Acılarımı biraz olsun dindirdi. Habib gerçekten genç bir çocuk ve bize de çok düşkün, annesi ve babasıyla ziyaretime geldi, çok mutlu oldum. Herkese tavsiye ediyorum, organ bağısında bulunsunlar, sonuçta hepimiz o yola gideceğiz ölümden başka alternatifimiz yok. Ben de ilk gün dedim zaten, toprak olacağına can olsun, benim evladım inşallah mezarında rahat uyusun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!

        Benzer Haberler

        Hatay'da kamışlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da kamışlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da çarpışan iki otomobilde hasar oluştu
        Hatay'da çarpışan iki otomobilde hasar oluştu
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, gazetecilerle buluştu
        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, gazetecilerle buluştu
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        İskenderun'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        İskenderun'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Hatayspor'un yeni başkanı Hikmet Çinçin oldu
        Hatayspor'un yeni başkanı Hikmet Çinçin oldu