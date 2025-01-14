Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        FIFA'nın transfer yasağı getirdiği Hatayspor'da teknik direktör arayışı hızlandı

        MEHMET BAYRAK - FIFA'nın 2 dönem transfer yasağı getirdiği Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışını hızlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        FIFA'nın transfer yasağı getirdiği Hatayspor'da teknik direktör arayışı hızlandı
        ABONE OL

        MEHMET BAYRAK - FIFA'nın 2 dönem transfer yasağı getirdiği Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışını hızlandırdı.

        Ligde oynadığı 18 maçta aldığı 1 galibiyet ve 6 beraberlik sonucu topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, teknik direktör Çalımbay ile yolların ayrılması nedeniyle son 2 maçına sportif direktör Yılmaz Bal'ın yönetiminde çıktı.

        Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun istifa etmesinin ardından 10 Ocak'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Hikmet Çinçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir dönemde takımı devraldıklarını belirterek, FIFA'nın borçlar nedeniyle kulübe 2 dönem transfer yasağı getirdiğini anımsattı.

        Kararın kendileri için sıkıntılı olduğunu dile getiren Çinçin, "Bu kötü durumda mücadele etmeye devam edeceğiz. Transfer yasağı olduğu için eldeki sporcularla mücadele edeceğiz. Elimizdeki ve altyapıdaki futbolcularla yolculuğu sürdüreceğiz." dedi.

        Çinçin, takımdaki futbolculara inandıklarını anlattı.

        - "Teknik direktör arayışımız birkaç gün içerisinde son bulacak"

        Teknik direktör arayışını hızlandırdıklarını vurgulayan Çinçin, "Teknik direktör arayışımız birkaç gün içerisinde son bulacak. Muhtemelen Galatasaray maçından önce hocamızı tespit edip sahaya süreceğiz. Birden fazla isim var ama henüz kesinleşmiş biri yok. 1-2 gün içerisinde kesinleşecek." diye konuştu.

        Çinçin, ligdeki son maça kadar onurlu mücadele edeceklerini, gelecek sezonun planlaması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem

        Benzer Haberler

        Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu
        Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu
        İskenderun Emniyet Müdürü Güneş'ten okullara ziyaret
        İskenderun Emniyet Müdürü Güneş'ten okullara ziyaret
        Hatay'da Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi'nde ilk temel atıldı
        Hatay'da Köyler ve Kırsal Dönüşüm Hamlesi Projesi'nde ilk temel atıldı
        Hatay'da refüje çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da refüje çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
        Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Tuna: Şehitlerimizin kanı yerde...
        Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Tuna: Şehitlerimizin kanı yerde...
        5 aylıkken Türkiye'ye gelen Suriyeli Safa: Doktor olup halkıma hizmet etmek...
        5 aylıkken Türkiye'ye gelen Suriyeli Safa: Doktor olup halkıma hizmet etmek...