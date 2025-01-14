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        Hatay'da otomobile çarparak çekicinin altında kalan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobile çarparak yola savrulan ve arkadan gelen çekicinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 17:35 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:41
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        Hatay'da otomobile çarparak çekicinin altında kalan motosikletin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobile çarparak yola savrulan ve arkadan gelen çekicinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Seymen Demirel'in (25) kullandığı 31 APL 568 plakası motosiklet, İskenderun-Antakya kara yolu Serinyol mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ACR 681 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Demirel, H.Y. yönetimindeki 55 JV 755 plakalı çekicinin altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Demirel'in cenazesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazanın ardından otomobil ve çekici sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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