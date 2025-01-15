İskenderun'da okullar arası futbol turnuvası düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, okullar arası futbol turnuvası düzenlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, okullar arası futbol turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait sahada düzenlenen turnuvaya 33 takım katıldı.
Maçlar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Ödül törenine, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz da katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.