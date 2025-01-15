Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da okullar arası futbol turnuvası düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, okullar arası futbol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:18 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da okullar arası futbol turnuvası düzenlendi
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, okullar arası futbol turnuvası düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait sahada düzenlenen turnuvaya 33 takım katıldı.

        Maçlar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

        Ödül törenine, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz da katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        "Çocuktan al gişeyi"
        "Çocuktan al gişeyi"

        Benzer Haberler

        İskenderun'da ilkokulda yangın tatbikatı yapıldı
        İskenderun'da ilkokulda yangın tatbikatı yapıldı
        Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da otomobile çarparak çekicinin altında kalan motosikletin sürücüsü ö...
        Hatay'da otomobile çarparak çekicinin altında kalan motosikletin sürücüsü ö...
        Hatayspor, Murat Şahin ile sözlü anlaşmaya vardı
        Hatayspor, Murat Şahin ile sözlü anlaşmaya vardı
        Rejim askerleri, tedaviye giden kanser hastasını tutuklayıp öldürmüş
        Rejim askerleri, tedaviye giden kanser hastasını tutuklayıp öldürmüş
        FIFA'nın transfer yasağı getirdiği Hatayspor'da teknik direktör arayışı hız...
        FIFA'nın transfer yasağı getirdiği Hatayspor'da teknik direktör arayışı hız...