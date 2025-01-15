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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Hatay'da konuştu:

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, deprem bölgesinde kış yardımlarının martın sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "500 bin aileye hijyen kitleri, ısıtıcılar, battaniye ve gıda kolileri şeklinde yardımlarımızı sürekli olarak devam ettiriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:17 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:17
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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Hatay'da konuştu:
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        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, deprem bölgesinde kış yardımlarının martın sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "500 bin aileye hijyen kitleri, ısıtıcılar, battaniye ve gıda kolileri şeklinde yardımlarımızı sürekli olarak devam ettiriyoruz." dedi.

        Yılmaz, Türk Kızılay Hatay Lojistik Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, kış dönemi yardımlarını 2024'ün eylülünden itibaren başlattıklarını söyledi.

        Şu anda 300 bin aileye ulaştıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Kış yardımlarımız martın sonuna kadar devam edecek. 500 bin aileye hijyen kitleri, ısıtıcılar, battaniye ve gıda kolileri şeklinde yardımlarımızı sürekli olarak devam ettiriyoruz. Tabii 6 Şubat depremlerinin ikinci senesine yaklaşıyoruz, sayılı günler kaldı artık, biz bu sürecin içinde bir gün bile buradan ayrılmadık. Sizinle dönem dönem farklı projelerde bir araya geldik. Her geçen gün bu bölgenin daha da toparlandığını ve ayağa kalktığını görmekten de hep birlikte aslında Türk milletinin tümü olarak mutluluk duyuyoruz. Türk Kızılay olarak bir söz verdik, bu sözümüzün arkasındayız, 'Her zaman burada olacağız ve son güne kadar da ayrılmayacağız' dedik, bu hizmetlerimizi de devam ettiriyoruz."

        - "274 bin kişiye psikososyal destekte bulunduk"

        Yılmaz, şu anda 9 toplumsal hizmet merkezlerinin bulunduğunu anlatarak, "Bu toplumsal hizmet merkezleri çok kapsamlı, çok boyutlu yardımlar veriyor. Bir kısmı nakit yardım, bir kısmı barınma, psikososyal destek, güçlendirme desteği gibi bugüne kadar 3,3 milyar tutarında nakit destek sağladık deprem bölgesinde. Bunun dışında 274 bin kişiye psikososyal destekte bulunduk. Yine binlerce kişiye sağlık hizmetinde bulunduk." diye konuştu.

        Ekonomik hayatı desteklemenin ve insanların kendi hayatlarını yeniden ellerine almalarının çok önemli olduğuna değinen Yılmaz, bu anlamda esnaf ve çiftçi destek programlarında 8 bin 700'ün üzerinde esnaf ve çiftçiye 450 milyon liralık destek sağladıklarını söyledi.

        Kütüphane sayısının da 11'e ulaştığını belirten Yılmaz, on binlerce öğrencinin bu kütüphanelerden faydalandığını dile getirdi.

        - "2025 yılı için deprem bölgesi özelinde 12 proje hazırladık"

        Bu yıl bütün bu hizmetleri vermeye devam edeceklerini, bir taraftan da kış yardımı özelinde 500 bin aileye ulaşmış olacaklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "2025 yılı için deprem bölgesi özelinde 12 proje hazırladık. Bu projelerin tamamı toplumsal güçlenmeye hizmet sektöründe, sanayi sektöründe, tarım tarafında, sürdürülebilir kalkınmaya destek verecek büyük çaplı projeler. Bazıları kooperatifleri, bazıları üreticileri destekleyecek. Onlara daha doğru üretim anlamında biraz mentörlük yapıyor olacağız. Dolayısıyla biz her zaman söylediğimizi tekrar yenilemek gerekirse burası tamamen normale dönüp, her bir birey yastığa başını huzurla koyana kadar buradaki hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

        Yılmaz, kış dönemi yardımları içerisinde özellikle kışlık kıyafetlerin yer aldığını aynı zamanda ısıtıcı, battaniye, hijyen malzemeleri ve bir miktar gıda ile sürekli bir destek sağlanacağını söyledi.

        Bunun yanı sıra ülke genelindeki 178 Kızılay butiğinin de aktif olacağını vurgulayan Yılmaz, bu butiklerden kimin kıyafete ihtiyacı varsa ücretsiz bir şekilde faydalanabilmesini sağladıklarını belirtti.

        Yılmaz, aşevlerinin ve Kızılay butiklerinin güçlendirilmesi ve 81 ile yayılması için faaliyet planladıklarını da dile getirdi.

        Bu çalışmaların bir anlamda kendileri için yeni bir afete hazırlık anlamına da geldiğini anlatan Yılmaz, "Çünkü Türkiye Afet Müdahale Planı'nda bizler Türk Kızılay olarak yiyecekten sorumluyuz ana küme olarak. Bugün bizim günlük 1 milyon sıcak yemek çıkartma kapasitemiz var. Türkiye Gıda Platformunun da koordinatörüyüz. Bu gıda platformuyla beraber de günlük 16 milyon gibi bir kapasiteye sahibiz aslında ama bir yandan biz rutin hizmet noktalarımızı arttırırken bir taraftan nerede afet olursa olsun orada bir kapasite oluşturmayı da hedeflemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, Türk Kızılayın ana faaliyet alanlarından biri olan kan ve kök hücre kazanımı olduğunu, kök hücre bağışçı sayısının 1 milyonu geçtiğini, 107 bin bağışçıyla hasta arasında kök hücre uyumunun sağlandığını söyledi.

        Depreme hazırlığın önemli bir alan olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Sonuçta bizim afet ülkesi olduğumuzu kabul etmemiz ve her an afetlere dirençli olmak anlamında kendimizi hazırlıklı tutmamız lazım. Bununla alakalı da özellikle eğitim programlarımızın milyonlara ulaşması önünde gerek ilk yardım eğitimleri, gerek sağlıklı yaşama ve yaşlanma eğitimleri, gerekse de afete hazırlık anlamında büyük eğitim programları yapmayı planlıyoruz."

        Yılmaz, konuşmalarının ardından kış dönemi yardımları kapsamındaki kolilerin hazırlanmasına yardım etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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