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        Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 23:47 Güncelleme: 19.01.2025 - 23:47
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        Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mahmutlu Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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