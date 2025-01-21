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        Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'da, 6 konteynerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 12:52 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:09
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        Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da, 6 konteynerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde aynı yerleşkede bulunan 6 konteynerden elektrik ve su tesisatı ile klimaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler hırsızlık şüphelilerinin B.A. ve M.P. olduğunu tespit etti.

        Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Öte yandan hırsızlık yapılan konteynerlerin BBP, Memleket ve DEVA partilerine ait olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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