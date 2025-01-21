Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da, 6 konteynerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde aynı yerleşkede bulunan 6 konteynerden elektrik ve su tesisatı ile klimaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık şüphelilerinin B.A. ve M.P. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan hırsızlık yapılan konteynerlerin BBP, Memleket ve DEVA partilerine ait olduğu öğrenildi.