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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 21:20 Güncelleme: 27.01.2025 - 21:29
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Ö.E. ile F.E'nin şüpheli olduğunu tespit etti.

        Yapılan üst aramasında şüphelilerde, 107 uyuşturucu hap, 65 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile 15 bin 600 lira para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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