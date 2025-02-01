Hatay'da freni arızalanan tırın iş yerine girmesi sonucu sürücü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde freni arızalanan tırın iş yerine girmesi sonucu sürücü yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde freni arızalanan tırın iş yerine girmesi sonucu sürücü yaralandı.
Cebrail D'nin kullandığı tır, Gözene Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak kapalı olan restorana girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.