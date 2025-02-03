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        GÜNCELLEME - Hatay'da özel hastanede çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki özel hastanede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:35 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:35
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        GÜNCELLEME - Hatay'da özel hastanede çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki özel hastanede çıkan yangın söndürüldü.

        İsmet İnönü Mahallesi'ndeki özel hastanenin yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Çevrede önlem alınmasının ardından yangına müdahale eden ekipler, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesini sağladı.

        Yoğun bakım servisindeki hastalar, ilçedeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

        İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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