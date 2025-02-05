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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Deprem bölgesinde tamamlanan 32 bin köy konutu hak sahiplerine teslim edildi

        EREN BOZKURT - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından köy konutu talebinde bulunan yaklaşık 72 bin hak sahibinden 32 binine evlerini teslim ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:20
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Deprem bölgesinde tamamlanan 32 bin köy konutu hak sahiplerine teslim edildi
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        EREN BOZKURT - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından köy konutu talebinde bulunan yaklaşık 72 bin hak sahibinden 32 binine evlerini teslim ettiklerini söyledi.

        Oral, Hatay'da açılışına katıldığı bir etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy konutlarıyla ilgili çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.

        Köylerde uyguladıkları 11 konut tipi olduğunu anlatan Oral, bunları yörenin özelliğine, zemin durumuna ve eğilimine göre değerlendirip en uygun olanları seçerek inşaatı başlattıklarını vurguladı.

        Genel Müdür Oral, konutları yapmadan önce mutlaka zemin etütlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

        "Konutlarımız neti 103-106 metrekare arasında. 3+1 şeklinde betonarme konutlar yapıyoruz. Bunları yapmadan önce zemin etütleri yapıyoruz. Zeminin durumuna göre gerekli iyileştirme yapıyoruz. Zaten bu konutlarımızın temeli radya temel. Bu bölgede olması muhtemel en büyük depremi karşılayacak şekilde projelendirilen konutlarımız. Allah'ın izniyle çok sağlam ve vatandaşlarımızın huzurla yaşayacağız konutlar üretiyoruz."

        - Hatay'da 6 bin köy konutu teslim edildi

        Hatay'da 16 bin 500 köy konutu talebi olduğunu anımsatan Oral, "Bunun 6 binine yakınını yıl sonu itibarıyla teslim ettik. Kalanlarda da süratle çalışmalar devam ediyor. Peyderpey her ay teslimatlarımız olacak. Yıl sonuna kadar Hatay'da da 16 bin 500 konutun tamamını bitirip teslim edeceğiz." diye konuştu.

        Oral, konutlarda inşaatların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Depremden sonra hak sahibi olup da kırsal konut talebinde bulunan vatandaşımızın sayısı 72 bin civarında. 72 bin konutun 32 binini 2024 sonunda teslim ettik. Kalan 40 bin konut için çalışmalar süratle devam ediyor. Bir kısmı bitme aşamasında, bir kısmı yüzde 50 seviyesinde olanlar var. Çeşitli seviyelerde inşaatlar devam ediyor. 2025 yılı sonunda bizden köy konutu talebinde bulunan tüm hak sahiplerimize konutları teslim edip bitirmiş olacağız."

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        Galeri
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